Arrestato a Crotone un 39enne con cocaina e hascisc nascosti in un tubo

CROTONE, 22 - E’ stato sorpreso in casa dagli agenti della Polizia di Stato mentre tentava di nascondere diversi involucri chiusi ermeticamente all'interno di un tubo.



Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Crotone per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e per ricettazione.

Gli agenti della Squadra mobile e delle volanti della Questura di Crotone, nel corso di servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, effettuati nel quartiere Acquabona, hanno proceduto, dopo aver notato movimenti sospetti nelle immediate vicinanze, alla perquisizione di un'abitazione.

All'interno dell'immobile hanno avuto modo di recuperare le confezioni che l'uomo finito in manette cercava di nascondere, contenenti rispettivamente 252 grammi di cocaina e 700 grammi di hascisc.

Nel corso del controllo, è stato trovato anche materiale per il confezionamento delle dosi assieme a due bilancini elettronici e numerosi ritagli di cellophane, oltre ad una patente di guida risultata di provenienza furtiva.