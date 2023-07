Arrestato Paolo Bellini ex primula nera, già condannato per la strage di Bologna

Su ordinanza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, è stato arrestato Paolo Bellini, ex componente di Avanguardia nazionale, già condannato in primo grado un anno fa all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Bologna, quale componente del gruppo degli esecutori materiali della strage alla stazione Centraledi Bologna del 2 agosto 1980. Nell’atto terroristico, rimasero uccise 85 persone e oltre 200 furono ferite.

Bellini, 68 anni, è considerato il ‘quinto uomo della bomba fatta esplodere in stazione, in concorso con altri quattro terroristi appartenenti ai Nar, condannati in via definitiva: Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini e in primo grado, Gilberto Cavallini.

La misura cautelare in carcere presso la casa circondariale di Spoleto, è stata emanata da un’ordinanza della Corte d’Assise d’Appello di Bologna su richiesta della Procura Generale. Nell’ordinanza affiorerebbe che tra le cause che hanno portato all'arresto l’ex primula nera, che si trovava agli arresti domiciliari, ci sono le minacce espresse nei confronti del figlio del giudice Francesco Maria Caruso, presidente della Corte d'Assise di Bologna che in primo grado lo ha condannato all'ergastolo e frasi minacciose nei confronti della ex moglie Maurizia Bonini, la cui testimonianza è stata decisiva per la sua condanna.