Arresti per usura e estorsione nel crotonese

Sequestrati beni per oltre 170mila Euro: due soggetti di Isola Capo Rizzuto

CROTONE, 01 FEB. - Due individui di Isola Capo Rizzuto sono stati arrestati dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Crotone, su ordine del giudice per le indagini preliminari (gip) su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Catanzaro.

Sono accusati di aver concesso crediti di denaro a tassi usurari, persino a imprenditori in difficoltà economica. In un caso specifico, avrebbero tentato estorsioni per la riscossione di crediti usurari. Le accuse sono aggravate dalla presunta connessione con metodi e finalità mafiose.

Il gip, sempre su richiesta della Procura catanzarese, ha anche disposto il sequestro preventivo dei profitti derivanti dai presunti reati. Gli importi di tale sequestro ammontano rispettivamente a oltre 150.000 euro per uno degli indagati e a 27.000 euro per l'altro.