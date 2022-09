Arriva in Calabria “A Christmas Carol Musical”, il 6 dicembre al Palacalafiore di Reggio. L’incantevole e Magico Musical di Natale liberamente tratto dal romanzo di Charles Dickens

“Fatti di Musica 2021”, il Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge da 35 anni in Calabria, si arricchisce di un un altro prestigioso e spettacolare appuntamento: “A Christmas Carol Musical”. Dopo la kermesse di agosto, che ha presentato e premiato una serie di live tra Reggio Calabria e Diamante, la grande chiusura di questa edizione è prevista al Palacalafiore di Reggio con due autentici colossal musical: “La Divina Commedia Opera Musical” di Marco Frisina con la regia di Andrea Ortis, con tre spettacoli serali alle 21:00 e tre matinée scolastici alle ore 10:00, dal 2 al 4 dicembre e, appunto, “A Christmas Carol Musical” di Melina Pellicano, Marco Caselle e Stefano Lori, con unico spettacolo il 6 dicembre alle 21:00.

“Con questi due eccezionali musical celebreremo l’Anno Dantesco 2021 e apriremo ufficialmente il lungo periodo natalizio! Sarà una chiusura strepitosa con la quale speriamo, finalmente, di rivedere il grande pubblico di ragazzi e intere famiglie. Ritornano le emozioni uniche di spettacoli dal vivo straordinari, pur nel rispetto delle misure anti Covid, con green pass e tampone per tutti coloro che hanno più di 12 anni”, ha dichiarato Ruggero Pegna, annunciando il nuovo evento.

Dopo tre anni di clamorosi successi con oltre settantamila spettatori in tutta Italia, è la prima volta che questo musical arriva in Calabria nell’imponente produzione originale della Compagnia Bit. Un grande musical cantato rigorosamente dal vivo, con musiche, testi e arrangiamenti originali, che porta in scena una storia intramontabile, capace di parlare al cuore di tutti. Lo spettacolo è scritto e diretto da Melina Pellicano, le liriche sono di Marco Caselle che ne ha curato, insieme a Stefano Lori, anche le musiche. Sul palco un cast artistico di venti cantanti, attori e ballerini, effetti speciali, musiche originali, 150 costumi ed imponenti scenografie. La trama è nota. Il vecchio Ebenezer Scrooge, dopo la morte del suo socio Jacob Marley, continua a condurre il suo banco d’affari con cinica avarizia, rifuggendo da ogni rapporto umano e affamando il suo sfortunato impiegato Bob Cratchit. Scrooge odia il Natale e nemmeno l’invito a cena di suo nipote riesce a fargli cambiare idea. La notte della vigilia riceve la visita del fantasma del suo defunto socio Jacob Marley, che gli annuncia la visita di tre spiriti. Lo spirito dei Natali passati gli mostra gli errori della sua vita passata, lo spirito del Natale presente gli fa vedere la felicità che il Natale genera, mentre lo spirito dei Natali futuri gli mostra il suo orrendo destino qualora non modificasse la vita che conduce. Dopo la visita degli spiriti Scrooge si risveglia la mattina di Natale profondamente cambiato nell’anima, aprirà finalmente i suoi occhi a sentimenti di generosità e amore. Chiaro il messaggio: il Natale può essere un'occasione in cui potersi fermare a riflettere, un momento per porsi in maniera propositiva verso il cambiamento, un'occasione per un coraggioso atto di trasformazione, che ognuno di noi vorrebbe fare ma che spesso dimentica. Melina Pellicano, regista e autrice del nell'adattamento al musical ha voluto essere “il più fedele possibile al romanzo, perché la scrittura di C. Dickens è già di per sé molto teatrale”. Eccezionale il cast creativo: scene di Alessandro Marrazzo e Francesco Fassone, coreografie di Melina Pellicano, coreografie Tap di Davide Accossato, costumi di Marco Biesta, suoni di Fulvio Fusaro, arrangiamenti e produzione musicale di Stefano Lori, collaboratori alle musiche Federico e Nicolò Vese, progetto video e grafico di Riccardo Antonino, il vocal coach è Angelo Galeano, trucco di Vanessa Ferrauto, direttore di produzione Chiara Marro e assistente alla produzione Jasmine Mazza per la DPM srls. Marrazzo firma anche il disegno luci e gli effetti speciali.

La prevendita dei biglietti per i due grandi musical è online su www.ticketone.it e nei punti Ticketone. Per le prenotazioni delle scuole agli spettacoli mattutini del Musical La Divina Commedia bisogna rivolgersi direttamente alla Show Net di Ruggero Pegna (tel. 0968441888 mail info@ruggeropegna.it). Per Informazioni sui due spettacoli www.ladivinacommediaopera+.it e www.achristmascarolmusical.it, oltre che sul sito www.ruggeropegna.it. Previsti sconti per ragazzi e gruppi.