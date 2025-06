Arte nel chiostro Moda, pittura e design

Tempo di lettura: ~3 min

Morbegno - Il 30 maggio 2025, alle ore 20.30, si è svolta la sfilata danzante “I Colori della Passione”, un progetto extrascolastico realizzato dalla prof.ssa Maria Luisa Silipo con cinquantadue allievi del biennio del liceo artistico “Nervi Ferrari” di Morbegno.

L’evento era inserito nel programma di un’articolata manifestazione artistica “Arte nel Chiostro” promossa dall’associazione “è Valtellina Cultura e Territorio - Forme luci ombre” e patrocinata dal comune di Morbegno. Nella splendida cornice del chiostro di S. Antonio si snodava la mostra espositiva di molti artisti in campi e arti diverse.

I numerosi visitatori sono stati rapiti dalla bellezza dei colori di pittori e fotografi, dalla forma degli scultori, dall’abilità di chi con mani sapienti ha lavorato il vetro, il marmo, la ceramica. La rappresentazione spettacolare nell’Auditorium, ha riscosso molto entusiasmo e apprezzamento da parte della gremita platea.

A condurre lo spettacolo Emanuela Cometti, docente di lingue straniere, al suo primo debutto in questo ruolo. Ad aprire la serata, invece, la stessa insegnante Maria Luisa Silipo, Angelisa Fiorini responsabile di “forme luce ombre” e promotrice dell’evento, il presidente dell’associazione “è Valtellina” Lorenzo Del Barba e il sindaco di Morbegno Patrizio del Nero.

Il sindaco si è rivelato un intenditore di moda e abbigliamento e, avendo lavorato in passato proprio in questo settore, ha rivolto parole d’incoraggiamento ai giovani avendo apprezzato e compreso gli sforzi fatti per realizzare i propri abiti.

In una fusione di moda e danza i modelli, sul brano musicale di “Libertango”, hanno sfilato con abiti dai colori rosso e nero, passionali e seducenti; mentre vestiti animalier e movenze sinuose hanno espresso tutto il fascino dell’oriente. Altri modelli con abiti bianchi e romantici hanno sfilato sul brano “la vie en rose” un classico della chansonnier francese.

Grazie a due abiti è stato espresso lo splendore della “Notte Stellata”: uno nero illuminato dall’oro e l’altro blu punteggiato da centinaia di perline bianche e argento che fasciavano ed esaltavano le forme femminili facendo apparire, chi le indossava, una dea.

Grande spazio è stato dato anche alla musica: dal violino di Lindsey Stirling a una spettacolare coreografia sul brano “Sleepwalking” e Achille Garè, giovane artista eclettico, ha eseguito due brani “Ovunque Sarai” di Irama ed “Eccoti” degli 883.

Il momento più emozionante, però, è stato la proclamazione dei vincitori:

Per la categoria abiti: Arianna Senini; per la categoria design: Isolde Beretta; per la categoria pittura: Asia De Gerolami.

I vincenti hanno ricevuto un buono di 100 euro spendibile in materiale didattico.

I componenti della commissione Angelisa Fiorini, Cristina Ferrè, Gina Grechi, Livia Da Riva e Mario Iezzi, hanno manifestato la difficoltà della scelta vista l’elevata qualità degli elaborati. A tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipazione.

Asia De Gerolami, nel pomeriggio del giorno seguente, ha ricevuto in una commovente cerimonia la targa in memoria di Roberto Bogialli.

A premiare la giovane pittrice è stato il vice sindaco Anna Gusmeroli ed erano presenti, inoltre, la moglie e il figlio del compianto pittore, Roberto Bogialli, morto a seguito di un drammatico incidente ricordato con voce roca dall’emozione da Angelisa Fiorini, Lorenzo Del Barba e Cristina Ferrè.

Prof.ssa Maria Luisa Silipo

