Catanzaro. Assicura il tuo posto: prenota online per il Magna Graecia Film Festival!

Assicura il tuo posto: prenota online per il Magna Graecia Film Festival!

Attive le prenotazioni online per il Magna Graecia Film Festival

Sono attive le prenotazioni online, all'indirizzo https://www.liveticket.it/magnagraeciafilmfestival, per assistere gratuitamente alle serate del Magna Graecia Film Festival in programma dal 29 luglio al 5 agosto all'arena Porto di Catanzaro. Ciascun utente può prenotare al massimo due posti e gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Occorrerà esibire il biglietto cartaceo o in formato digitale. L'accesso in platea è previsto entro le 20.45, orario oltre il quale si perderà il diritto al posto prenotato.

Essendo previste delle riprese per uno speciale televisivo, è richiesto presentarsi indossando abbigliamento serale, consono all'evento.

Riguardo l'accesso alle proiezioni dei documentari e dei film internazionali, previste al Chiostro del Complesso San Giovanni, non sarà necessaria alcuna prenotazione.

Il programma integrale della manifestazione é consultabile sul portale www.mgff.eu.