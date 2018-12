Atac: a Roma oggi il referendum, 2,4 mln chiamati alle urne

ROMA, 11 NOVEMBRE - Si vota oggi dalle 8 alle 20 a Roma per il referendum sulla messa a gara del servizio di trasporto pubblico. Al voto sono chiamati 2,4 milioni di persone. Ecco i quesiti che i votanti troveranno sulla scheda: 1. "Volete voi che Roma Capitale affidi tutti i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e rotaia mediante gare pubbliche, anche ad una pluralita' di gestori e garantendo forme di concorrenza comparativa, nel rispetto della disciplina vigente a tutela della salvaguardia e della ricollocazione dei lavoratori nella fase di ristrutturazione del servizio?"; 2. "Volete voi che Roma Capitale, fermi restando i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e rotaia comunque affidati, favorisca e promuova altresi' l'esercizio di trasporti collettivi non di linea in ambito locale a imprese operanti in concorrenza?"