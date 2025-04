atanzaro, torna l’acqua nelle case: completati i lavori all’acquedotto Simeri Passante

CATANZARO – Dopo una giornata di disagi e apprensione, è stata completata con successo la riparazione dell'acquedotto Simeri Passante, fondamentale per l'approvvigionamento idrico della città. Sorical ha confermato che i lavori previsti dal cronoprogramma si sono conclusi regolarmente, consentendo il ripristino della fornitura d'acqua.

Alle ore 17 sono terminati gli interventi di riparazione e sostituzione degli organi idraulici, permettendo la riattivazione della fornitura di acqua grezza verso l'impianto di potabilizzazione di Santa Domenica. Poco dopo, intorno alle 18:15, anche l'impianto di potabilizzazione è tornato operativo.

Ripristinate anche le elettropompe che garantiscono la distribuzione idrica verso i principali serbatoi di accumulo della città: Quota 470, Quota 395 e la linea QB destinata ai quartieri bassi di Catanzaro.

Interventi decisivi per garantire la stabilità del servizio

I lavori, ritenuti essenziali per la sicurezza e la continuità dell'approvvigionamento idrico, sono stati eseguiti con la massima celerità, minimizzando il più possibile i disagi per i cittadini. Sorical ha sottolineato come il rispetto del cronoprogramma sia stato determinante per evitare ulteriori criticità.

Verso il completo ripristino nelle prossime ore

Nelle prossime ore, il sistema di pompaggio verso i serbatoi continuerà a essere monitorato e progressivamente stabilizzato per garantire la piena funzionalità delle reti idriche cittadine.

La popolazione è invitata a usare l'acqua con moderazione fino al completo ripristino della pressione in tutti i quartieri.