Attacco scalo Misurata, nessun militare italiano ferito

ROMA, 27 LUGLIO - Nella notte si è verificato un attacco contro l'aeroporto di Misurata in Libia. Nessun militare italiano è rimasto coinvolto e le infrastrutture in uso al contingente militare italiano non hanno subito danni, fa sapere in una nota lo Stato maggiore della Difesa. Il contingente italiano in Libia opera nell'ambito della Missione bilaterale di assistenza e supporto (Miasit) al Paese nordafricano in armonia con le linee di intervento definite dalle Nazioni Unite.