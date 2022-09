Attività istituzionale - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Il Corpo Nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura

gli interventi tecnici, caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano

richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali,

ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di

improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica

calamità;

b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso

di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:

a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio,

i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone

o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche (D.Lgs.

08/03/2006, n. 139);

Per la difesa dal rischio NBCR-E il CNVVF può contare su una strutturale organizzazione sul

territorio nazionale, con differiti livelli di competenza, che basa la sua efficacia su una adeguata

attività formativa, specifiche strumentazioni e dotazioni, procedure di intervento.

La Direzione Centrale per la Formazione, in data 17 maggio u.s. ha dato avvio al Corso di

Formazione Nazionale per Operatori NBCR di III Livello, in fase di svolgimento presso il Centro

Polifunzionale Regionale di Lamezia Terme (CPRLT), con la partecipazione di unità vigilfuoco

provenienti da numerose regioni del sud Italia.

La Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Calabria è lieta di invitare gli organi di stampa ad un

incontro che si terrà giovedì 03 giugno p.v. alle ore 09.30 presso il Centro Polifunzionale Regionale

di Lamezia Terme durante il quale verranno illustrate tematiche relative alla Specializzazione NBCR

del corpo nazionale. Inoltre le SS.VV. potranno assistere ad esercitazioni pratiche su scenari di

intervento di tipo convenzionale e non convenzionale che vedranno impegnati i discenti coadiuvati

dagli istruttori nazionali e dirigenti del settore.

È gradito cenno di adesione per le autorizzazioni di accesso alla struttura, si richiede la presenza

muniti di mascherina FFP2 nel rispetto delle norme di sicurezza di contrasto e contenimento virus

Sars-Cov-2.