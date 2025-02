Auguri Cisl Magna Grecia a nuovo segretario generale Fumarola e ringraziamento a Sbarra

«A nome della CISL Magna Grecia, esprimo le congratulazioni e i più sinceri auguri di buon lavoro a Daniela Fumarola per la sua elezione a Segretaria Generale della CISL. Le sua capacità, la sua passione, la sua lunga esperienza sindacale, il forte radicamento nel territorio e la profonda conoscenza delle dinamiche del lavoro rappresentano una garanzia di continuità e innovazione. Il fatto che Daniela sia la prima donna del Sud a ricoprire questo incarico costituisce un segnale importante di valorizzazione delle competenze e delle energie provenienti dalle regioni meridionali, confermando il ruolo centrale che il Mezzogiorno può e deve avere nel mondo del lavoro e della rappresentanza». E' quanto afferma il segretario generale della Cisl Magna Grecia Daniele Gualtieri.

«Insieme agli auguri a tutta la segreteria nazionale, riconfermata - prosegue Gualtieri - rivolgo un sentito ringraziamento a Luigi Sbarra per il grande lavoro svolto alla guida della CISL. Il suo impegno instancabile ha portato il sindacato a ottenere risultati di straordinaria rilevanza, e da ultimo mantenendo sempre un atteggiamento costruttivo e responsabile nel confronto con il Governo. La sua capacità di mediazione e la sua determinazione hanno consentito di raggiungere traguardi storici per la CISL a favore di lavoratori e cittadini, come la legge sulla partecipazione, che rappresenta una conquista epocale per il nostro Paese. In particolare per la Cisl Magna Grecia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia Luigi Sbarra è stato un faro e un punto di riferimento solido, che non ha mai fatto mancare il suo supporto e la sua attenzione alle problematiche del territorio. Il suo esempio di leadership capace, autorevole e determinata continuerà ad essere di ispirazione nel nostro lavoro quotidiano».