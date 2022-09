Auto 2023: quali sono i modelli più attesi dagli appassionati?

Il 2023 sarà sicuramente un anno importantissimo per tutti gli amanti delle quattro ruote. Questo perché a breve arriveranno tantissimi veicoli di ultima generazione, tanto attesi dagli appassionati di macchine e non solo. Elettriche, ibride, alta tecnologia, materiali innovativi, queste sono solo alcune delle caratteristiche che avranno i nuovi modelli in arrivo. Per avere maggiori dettagli sulle caratteristiche delle nuove auto in arrivo e non perdersi nessuna novità, è bene consultare le news di Top Gear Italia. Per ora diamo un’occhiata ai modelli più attesi del prossimo anno.

Honda CR-V 2023

La nuova Honda CR-V dovrebbe debuttare sul mercato Europeo nel 2023. Si tratta di uno dei modelli che gli automobilisti attendono più con ansia. La sesta generazione della vettura presenterà un design pulito ed elegante, con un cofano appiattito e la mascherina incassata che ingloba i sottili fari led. I fanali posteriori, invece, saranno a forma di L, allungati verso il lunotto, mentre gli interni sono ancora top secret, ma sicuramente la casa automobilistica punterà sulla tecnologia e sul sistema infotainment. Per quanto riguarda la motorizzazione, in Europa arriverà solo la versione ibrida, con una potenza di 184 CV. Probabilmente i costruttori utilizzeranno un motore elettrico ulteriore, al retrotreno, per ottenere la trazione integrale.

Peugeot 408 2022-23

Il nuovo modello 408 del marchio del leone è una vettura segmento C dal design che ricorda un SUV/crossover, con una lunghezza di 4,69 metri, altezza 1,48 metri e larghezza 1,84 metri. Come già detto, lo stile è quello di un crossover e quindi le linee sono sportive, con la calandra che sembra un tutt’uno con il frontale. Il logo Peugeot di profilo è il simbolo del veicolo; gli interni, invece, sono moderni, con il volante compatto facile da manovrare, inserito nel Peugeot i-Cockpit con touchscreen capacitivo e quadro strumenti personalizzabile. Il motore sarà disponibile ibrido e plug-in, con 180 e 225 CV di potenza, oppure a benzina 130 CV. Successivamente, verrà rilasciata anche una versione completamente elettrica.

Alfa Romeo Stelvio

Il restyling del SUV Stelvio dell’Alfa Romeo arriverà nel 2023 senza particolari stravolgimenti rispetto al modello del 2017. I principali cambiamenti riguarderanno il frontale, con i fari a led a tre moduli dal fascino retrò e i gruppi ottici posteriori. Gli interni, probabilmente, saranno caratterizzati da una plancia hi-tech totalmente digitale. Attualmente la motorizzazione preferita dagli automobilisti è il 2.2 litri a gasolio, quindi per i costruttori potrebbe essere un’idea vincente mantenere l’alimentazione diesel. Tuttavia, ci sono alcuni rumors insistenti su una versione elettrificata, o meglio di un sistema mild hybrid abbinato a un 2 litri turbo benzina.

Ferrari Purosangue

Il 2023 è l’anno anche della Ferrari, la quale per la prima volta ha deciso di puntare su una nuova tipologia di veicolo, il Suv: mai prima d’ora, infatti, il cavallino rampante aveva presentato al mercato una macchina del genere. Da poche settimane è stata ufficialmente presentata al mercato, ma, per poterla acquistare è necessario attendere ancora un po'. Gli interni, oltre a essere eleganti, sono super tecnologici grazie ai display presenti, uno sulla plancia super hi-tech e un altro al lato passeggero. Per quanto concerne il motore, invece, sulla Purosangue ci sarà un motore da oltre 730 CV il che lo renderà uno dei Suv più performanti in circolazione.