Auto in canalone, due feriti, la ragazza incita trasportata in elisoccorso all'ospedale Maggiore

MODENA, 2 MAR - un giorno di preoccupazione per le famiglie delle due ragazze finalesi uscite di strada nel primissimo pomeriggio nei pressi di Alberone, nel Ferrarese, e trasportate, per fortuna non in gravi condizioni, una in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna e l’altra al Sant’Anna di Cona. Erano da poco passate le 14 di ieri quando è arrivata la richiesta di soccorso ai sanitari del 118, i quali giunti sul posto hanno fatto partire la richiesta di intervento all’elisoccorso per ottenere un intervento più veloce per una delle due donne a bordo dell’auto, una giovane in gravidanza.

Il colpo subìto dall’auto, infatti, non è certamente stato delicato, tanto che la parte anteriore era completamente distrutta. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Renazzo con una pattuglia e hanno proceduto ai rilievi e quindi alla ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto.

L’incidente stradale è avvenuto in via Finalese, all’altezza dell’intersezione con via Lamborghini, nel tratto di strada che da Pilastrello porta verso l’incrocio con Alberone. Stando a una prima ricomposizione dei fatti, l’auto sulla quale viaggiavano le due donne arrivava da Cento e viaggiava in direzione di Alberone. La conducente avrebbe perso il controllo del veicolo subito dopo una curva della strada a destra, prima di una nuova lieve curvatura. La macchina è andata in testacoda ed è finita in un fossato, colpendo con la parte anteriore contro una sponda. Le cause della fuoriuscita di strada, come detto, sono al vaglio dei carabinieri, anche se non è azzardato dire che complice dell’incidente è stato certamente anche l’asfalto bagnato a causa della pioggia fine che ha caratterizzato l’intera giornata di ieri.

Ad essere coinvolte nell’incidente sono state le due donne a bordo dell’auto, due sorelle di Finale Emilia di 20 e 23 anni. E’ stata per quest’ultima, che sedeva al posto del passeggero, che il 118 ha optato per il trasporto in elisoccorso, tenendo conto anche del vetro del parabrezza rotto proprio da quella parte e dunque, vista la delicatezza dello stato della giovane, la maggior precauzione e velocità nel poter fare ulteriori accertamenti al Maggiore di Bologna.

Per la conducente, invece, è stato scelto il trasporto in ambulanza all’Ospedale ferrarese di Cona. Nessuna delle due donne sarebbe comunque in gravi condizioni. Per il recupero dell’auto dal canaletto è stato necessario interrompere la circolazione per un breve periodo.

Si tratta comunque di una strada insidiosa, già teatro di altri incidenti anche gravi o mortali, lungo la quale spesso gli automobilisti non fanno troppa attenzione alla velocità tenuta o vengono traditi dall’asfalto. Notizia segnalata da (Il resto del Carlino) immagine di copertina