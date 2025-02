Auto contro trattore nel nord Barese, muore 32enne: indagini in corso

SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 6:30, lungo la statale 16 bis in direzione Foggia, nel tratto che attraversa il territorio di San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Una donna di 32 anni, originaria di Cerignola (Foggia) ma residente a San Ferdinando, ha perso la vita sul colpo dopo un violento impatto tra la sua auto e un trattore.

La dinamica dell'incidente

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, l'auto condotta dalla vittima avrebbe urtato un trattore prima di ribaltarsi. L’impatto è stato fatale: nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per la giovane donna non c'è stato nulla da fare.

Il conducente del trattore, rimasto illeso fisicamente, è in stato di shock. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per eseguire i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, tra cui un possibile colpo di sonno o una distrazione al volante.

Indagini in corso e sicurezza stradale

Le autorità stanno acquisendo eventuali testimonianze e verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona che possano aver ripreso l'incidente. L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza delle strade del nord Barese, spesso teatro di incidenti anche gravi.

Intanto, la comunità di San Ferdinando di Puglia è sotto shock per la tragica scomparsa della giovane donna, che lascia un grande vuoto tra amici e familiari.

Un tragico bilancio sulle strade

L’incidente di questa mattina si aggiunge a una lunga lista di sinistri stradali avvenuti sulle strade pugliesi negli ultimi mesi. Secondo i dati recenti, la statale 16 bis è tra le arterie più pericolose della regione, con un elevato numero di incidenti, spesso legati a condizioni del manto stradale, distrazione alla guida o scarsa visibilità nelle ore notturne.

I carabinieri proseguiranno le indagini per chiarire ogni dettaglio della tragedia e verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, il traffico lungo la statale ha subito rallentamenti per consentire i rilievi del caso.

Un'altra vita spezzata sulle strade pugliesi, un dolore che colpisce una comunità intera e che richiama l'urgenza di maggiori controlli e interventi per garantire la sicurezza stradale. (Immagine archivio)