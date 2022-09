Avvocato Express con oltre 25.000 Avvocati “Sbarca su Posso.it e Amazon”

ROMA, 22 APR - Il nostro Network, con oltre 25.000 Avvocati iscritti, ha aderito all’iniziativa lanciata sulla Piattaforma posso.it dopo aver, sin dal luglio 2019, attivato la consulenza legale on line su Amazon.

POSSO.IT, piattaforma digitale ideata da One More Pictures e realizzata da Direct2Brain in collaborazione con RAI COM, è online dall’ 8 aprile 2020. Tutti POSSOno mettere a disposizione, gratuitamente, le proprie competenze, abilità, parola, saper fare concreto, una piccola parte del proprio tempo. E POSSOno cercare la risposta alla domanda e la soluzione del problema che in un altro momento sarebbe stata più facilmente a portata di mano.

La tecnologia aiuta a colmare la distanza fisica, in questo momento obbligata, e avvicina le persone che vogliono usare il tempo anche per rendersi utili, in uno qualunque dei milioni di modi POSSIbili.

RAI e RAI CINEMA accompagnano il progetto come media partner, promuovendo il lancio della piattaforma.

La piattaforma digitale rappresenta uno spazio di confronto su tematiche diverse, in compagnia di professionisti e nomi noti dello spettacolo

Questa bella iniziativa di Manuela Cacciamani è associata all’Anica, cui partecipa Videocittà. La nostra Piattaforma, a far data dal 26 febbraio 2020, aveva lanciato l’iniziativa dell’assistenza legale gratuita nella fascia oraria che andava dalle 16:00′ alle 18:00′ al fine di dare un concreto sostegno a coloro che, a causa dell’emergenza Covid-19, non potevano muoversi da casa e però avevano bisogno di una consulenza legale.

Da oggi gli avvocati del nostro Network, che avevano aderito a quell’iniziativa, si spostano sulla Piattaforma POSSO.it per due ore al giorno per rispondere, sempre gratuitamente, ai messaggi degli utenti.""

