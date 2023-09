Il Giudice del Lavoro di Catanzaro ha accolto le teorie difensive del Dott. Domenico Bosco, difeso dall’Avv. Antonello Talerico.

Sentenza favorevole per il Dott. Domenico Bosco difeso dall'Avv. Antonello Talerico: Resta Primario di Neurologia a Catanzaro

Il primario di Neurologia del Pugliese-Ciaccio (oggi Azienda Dulbecco) di Catanzaro rimane pertanto alla guida del suo reparto.

Il Dott. F.B. aveva presentato ricorso al Tar con cui veniva richiesto l’annullamento della graduatoria per il conferimento dell’incarico di Direttore della SOC neurologia pubblicata in data 15 settembre 2018, assumendo l’attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante, ritenendo di meritare un posizionamento migliore del primo in graduatoria, ovvero il dott. Bosco.

Sennonchè, con una prima sentenza del Tar il ricorso di F.B. veniva dichiarato inammissibile con accoglimento in toto delle eccezioni sollevate dalla difesa del dott. Bosco.

Il ricorrente non soddisfatto dalla dichiarazione di difetto di giurisdizione del Tar avviava ulteriori due giudizi cautelari, che si concludevano entrambi negativamente con integrale rigetto.

Il dott. F.B. introduceva con un quarto giudizio il merito della vicenda processuale e sul quale per l'appunto il Tribunale del lavoro di Catanzaro si è pronunciato depositando la sentenza di rigetto in data 28 settembre 2023.

Nel giudizio oltra all’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio (Oggi A.O.U. “Dulbecco”), erano stati citati dal dott. F.B. anche i neurologi U.C., E.L., A.S. e G.F.. Il dott. Domenico Bosco, era già stato primario della neurologia dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.