Operazione di Polizia in Puglia con 13 arresti, sequestro di droga e intimidazioni. i dettagli

Azione di Polizia in Puglia: 13 arresti, droga e intimidazioni al centro dell'operazione

In un'ampia operazione condotta dalla Polizia di Stato nelle province settentrionali della Puglia, in particolare a Cerignola, Andria e Bitonto, centri noti per l'alta densità criminale legata allo spaccio e alle intimidazioni, sono stati effettuati 13 arresti e 15 denunce. L'operazione ha anche portato al sequestro di armi, droga e di un dispositivo jammer.

L'azione ha coinvolto un contingente di 400 poliziotti che hanno setacciato il territorio attraverso perquisizioni, rastrellamenti, posti di blocco e controlli. A Cerignola, l'attenzione si è concentrata sul quartiere noto come "Fort Apache," che è stato identificato come un centro di spaccio e presunto punto di pianificazione di numerosi assalti a furgoni portavalori in tutta Italia.

