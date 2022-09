Vaccini: video contest Prot.civile Calabria per 12-18enni

Back To School La Protezione Civile lancia un video contest per sensibilizzare la vaccinazione nella fascia 12-18 anni.



CATANZARO, 22 SET - La Protezione Civile Calabria lancia un video contest per sensibilizzare la vaccinazione nella fascia 12-18 anni. Un contest nel quale ragazzi e ragazze possano raccontare il perché si siano vaccinati, mostrando il proprio Green Pass, attraverso un mini video di massimo 60 secondi da inviare via mail a: comunicazione.protezionecivile@regione.calabria.it entro domenica 10 ottobre. "La campagna di vaccinazione - è scritto in una nota - è ormai giunta ad una fase particolarmente delicata, quella in cui è necessario coinvolgere il più possibile i cittadini della fascia di età ricompresa fra i 12 ed i 59 anni.

Con la ripresa delle attività scolastiche in presenza, è di fondamentale importanza che siano gli studenti ad essere protetti dal Coronavirus, anche per garantire un maggior grado di prevenzione dal contagio nelle loro famiglie di appartenenza".

I video potranno riguardare una singola persona o anche un gruppo e verranno caricate sulle pagine social, facebook ed instagram della Protezione Civile Calabria. L'autore o gli autori del video che riceveranno più "like" verranno coinvolti come testimonial in alcune azioni della Protezione Civile sino al mese di dicembre.

Per i minorenni è necessario allegare la liberatoria da parte dei genitori per la diffusione delle immagini.