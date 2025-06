Dichiarazioni di Bandecchi: «La Ternana Calcio potrebbe fallire. D’Alessandro vuole vendere»

Tempo di lettura: ~2 min

Dichiarazioni del patron Stefano Bandecchi accende i riflettori su una crisi societaria preoccupante: la Ternana Calcio rischia il fallimento. Il presidente D’Alessandro pronto a cedere il club.

TERNI – Il destino della Ternana Calcio è appeso a un filo. A lanciare l’allarme, senza giri di parole, è il sindaco di Terni ed ex presidente del club rossoverde Stefano Bandecchi, che ha scelto di rompere il silenzio con dichiarazioni destinate a scuotere l’ambiente.

«Sarebbero state sane, ma invece signori abbiamo un grandissimo problema. La Ternana Calcio potrebbe fallire. E questo è un problema molto grande», ha detto Bandecchi in un incontro pubblico.

Una frase pesante, che certifica la gravità della situazione finanziaria in cui versa la società. Il riferimento è a Nicola D’Alessandro, attuale presidente, il quale – secondo quanto riferito da Bandecchi – avrebbe manifestato l’intenzione di vendere il club.

«Ieri mattina ho avuto un colloquio con D’Alessandro e mi ha detto che è intenzionato a cedere la società», ha spiegato Bandecchi, lasciando intendere che l’attuale proprietà non sarebbe più disposta ad affrontare le sfide economiche imminenti.

Il tono, come spesso accade con Bandecchi, è diretto, crudo, senza filtri. Persino sarcastico quando parla di riscatti:

«Riscatti? Ma che cavolo ne so. Se uno viene rapito, allora sì, si paga un riscatto. Ma io ho già scritto che, se rapiscono me, non voglio che venga pagato nulla».

Un problema strutturale

Secondo Bandecchi, la crisi attuale non è interamente colpa dell’attuale gestione:

«Ci sono cose che arrivano dal passato. Ma è chiaro che bisogna prendere provvedimenti seri e in tempi molto brevi».

E non è tutto: anche la questione stadio resta bloccata, con effetti a catena sulla sostenibilità del progetto sportivo.

«La questione stadio è ferma. È tutto collegato: stadio, clinica, squadra. Ma prima di tutto c’è la maglia, c’è la Ternana Calcio».

Il sindaco ha lasciato intendere che si stanno cercando soluzioni, ma la pressione è alta e il tempo stringe:

«Ci stiamo lavorando, sennò non sarei così informato. Ma prima o poi la situazione va risolta. C’è un padrone, ci sono scadenze, qualcuno dovrà pagarle».

Una bomba ad orologeria

Bandecchi ha chiuso il suo intervento con il suo stile inconfondibile:

«Anche oggi il dado è tratto. Spar... sta bomba».

Parole che segnano un punto di non ritorno per il futuro della Ternana Calcio. La città resta con il fiato sospeso, in attesa che qualcuno – tra istituzioni, imprenditori o tifosi – raccolga le chiavi prima che tutto crolli.

