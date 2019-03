Basilicata: Miccoli (Pd), centrosinistra in ripresa, crollo M5s

POTENZA, 25 MARZO - "Un sentito ringraziamento a Carlo Trerotola e alle tante persone che si sono impegnate, senza risparmiare energie, per ricostruire e rinnovare il centrosinistra lucano". Lo scrive, in una nota, Marco Miccoli, coordinatore della Comunicazione del Pd. "Grazie a chi ha creduto nel centrosinistra, che partiva da una situazione difficilissima, e che ha contribuito a ritrovare l'unita' smarrita causa dinamiche regionali. Era una sfida estremamente complessa che alla fine ha confermato cio' a cui stiamo assistendo sul territorio nazionale: la vittoria di un centro destra sempre piu' spostato a destra e una ripresa evidente di un centrosinistra largo, plurale ed inclusivo. Uno scenario che, oltre la ripresa del centrosinistra rispetto alle politiche dello scorso anno, ci consegna un altro dato politico: il tracollo del M5s. Tracollo - aggiunge - che, di fatto, segna il riproporsi di un nuovo bipolarismo.



Per il Pd e il centrosinistra si e' trattato di una sfida enorme, infatti, dopo aver ricomposto un quadro frammentato che vedeva fino a qualche settimana fa piu' candidati presidenti in campo, si e' riusciti ad ottenere la fiducia di oltre un elettore su tre. E tutto cio' nonostante la potenza di fuoco della propaganda di Governo che letteralmente ha monopolizzato ogni spazio mediatico, a partire da Salvini. Ora vigileremo affinche' quei voti ottenuti dal centrodestra non siano dispersi e utilizzati contro i lucani con scelte, come quelle che stiamo gia' vedendo, che colpiscono il Mezzogiorno. Per il centrosinistra e il Pd sappiamo che abbiamo un lungo lavoro da fare per riconquistare la vittoria, tuttavia i segnali di ripresa sono incontrovertibili".