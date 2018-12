Battisti potrebbe aver lasciato il Brasile

BRASILIA, 19 DICEMBRE - Cesare Battisti, ex terrorista italiano durante gli anni di piombo, evaso dal carcere e fuggito prima in Francia e successivamente in Brasile dove è rimasto come latitante fino ad oggi si sospetta sia fuggito dal Brasile; Il ministro brasiliano, Jungmann, ha espresso negli ultimi giorni una preoccupazione sull’attuale posizione di Battisti che, secondo il ministro, potrebbe essere fuggito in Bolivia come riportano alcune voci.

Dall’Italia Salvini, fiducioso che il fatto di risolva nel migliore dei modi, è pronto a salire sul primo aereo nel caso in cui il latitante venisse finalmente preso per scortarlo verso la pena da cui è riuscito a fuggire 19 anni fa.