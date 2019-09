Belgio F1 Spa, Charles Leclerc il predestinato, vince il GP del Belgio 2 Hamilton 3 Bottas

Charles Leclerc ha ottenuto la prima vittoria in Formula 1 della sua carriera e il primo della Ferrari nella campagna del 2019 nel Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, meno di 24 ore dopo la morte del suo amico Anthoine Hubert dopo un incidente nella gara F2 di sabato.

Il monegasco, che ha immediatamente dedicato la sua vittoria a Hubert, che è cresciuto correndo, è stato in un campionato tutto suo per tutto il fine settimana, superando due delle tre sessioni di prove e tutti e tre i segmenti di qualificazione sulla sua strada per la sua terza pole position.

Il giorno della gara, Leclerc si è allontanato dalla P1 e nonostante abbia perso la posizione in pista contro il compagno di squadra Sebastian Vettel durante i pit-stop, la Ferrari ha incaricato Vettel di spostarsi per la polesitter volante. Da lì Leclerc guidò ragionevolmente comodamente, anche se dovette frenare freddamente un attacco tardivo da Lewis Hamilton della Mercedes per conquistare la vittoria.

È stata la prima vittoria della Ferrari da quando Kimi Raikkonen ha trionfato nel Gran Premio degli Stati Uniti dell'anno scorso, con Leclerc il 39 ° vincitore della Scuderia e Monaco il 23 ° nazione a vincere una gara di F1. Il 21enne è diventato anche il terzo vincitore nella storia della F1.

Hamilton ha dato la caccia e ha superato Vettel, che stava lottando con le gomme dopo essere uscito presto, per passare in seconda posizione ed estendere il suo vantaggio in campionato, con il compagno di squadra Valtteri Bottas che ha completato il podio.

Vettel è stato costretto a rientrare per la seconda volta a prendere le gomme morbide, il che gli ha dato l'opportunità di fare il giro più veloce e un punto bonus, ma non è riuscito a finire meglio del quarto.

Lando Norris della McLaren avrebbe terminato al quinto posto, in quello che sarebbe stato il miglior risultato finora della sua stagione da principiante, ma si è ritirato nell'ultimo giro con il sospetto guasto al motore. Quella posizione è stata ereditata da Alexander Albon della Red Bull, che ha superato Sergio Perez sull'erba nell'ultimo giro per ottenere un superbo quinto dal 17 ° in griglia nella sua prima gara con la sua nuova squadra.

Sergio Perez di Racing Point ha eguagliato il suo miglior risultato della stagione al sesto posto, anche se il messicano è sotto inchiesta per aver costretto Albon a lasciare la pista, con Daniil Kvyat al settimo posto di Toro Rosso. Antonio Giovinazzi era pronto per il miglior risultato della sua carriera all'ottavo, ma si è schiantato a Pouhon nell'ultimo giro, per fortuna uscendo incolume.

Il Renault Nico Hulkenberg ha tagliato il traguardo ottavo, davanti a Pierre Gasly, che era visibilmente emozionato nella corsa mattutina dopo il passaggio dell'amico Hubert, nella sua prima gara di ritorno con Toro Rosso. Lance Stroll ha fatto due punti Racing tra i primi 10 completando i punti.

Max Verstappen di Red Bull non è riuscito a finire tra i primi cinque per la prima volta dal Gran Premio ungherese dell'anno scorso, più di un anno fa, dopo essersi scontrato con Kimi Raikkonen alla curva 1 nel giro di apertura e poi si è schiantato in cima a Eau Rouge con disappunto di un enorme contingente itinerante di fan olandesi.

Al 19 ° giro della gara, i fan erano in piedi per un round di applausi in memoria di Hubert, che portava il numero 19 sulla sua auto F2.

Classifica piloti

1 Lewis Hamilton 268

2 Valtteri Bottas 203

3 Max Verstappen 181

4 Sebastian Vettel 169

5 Charles Leclerc 157

6 Pierre Gasly 65

7 Carlos Sainz Jr. 58

8 Daniil Kvyat 33

9 Kimi Raikkonen 31

10 Alexander Albon 26

11 Lando Norris 24

12 Daniel Ricciardo 22

13 Sergio Perez 21

14 Nico Hulkenberg 21

15 Lance Stroll 19

16 Kevin Magnussen 18

17 Romain Grosjean 8

18 Antonio Giovinazzi 1

19 Robert Kubica 1

20 George Russell 0

Classifica costruttori

1 Mercedes 471

2 Ferrari 326

3 Red Bull Racing 254

4 McLaren 82

5 Toro Rosso 51

6 Renault 43

7 Racing Point 40

8 Alfa Romeo 32

9 Haas 26

10 Williams 1

Notizia segnalata da ( formula1.com)