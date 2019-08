Bimba travolta da pirata strada: Polizia, 'chi ha visto parli'

MILANO, 11 AGOSTO - L'analisi di un frammento dello scooterone potrebbe dare una svolta alle indagini per identificare il pirata della strada che la sera del 9 agosto ha travolto una bambina di otto anni a Corsico, nel milanese. La Polizia locale, che segue le indagini, ha infatti trovato sul luogo dell'incidente un frammento della moto che verrà esaminato per cercare di risalire al proprietario. Domani mattina la madre della piccola, che era con lei la sera dell'incidente, verrà risentita dagli agenti per cercare di avere qualche dettaglio in più.

Intanto la Polizia locale di Corsico ha lanciato un duplice appello: uno ai cittadini che in quel momento si trovavano in via Sant'Adele, chiedendo loro di contattare la centrale per fornire qualche eventuale informazione; l'altro al pirata della strada perché si presenti spontaneamente: in questo caso per lui potrebbero esserci delle attenuanti. Intanto la bimba di otto anni rimane ricoverata in neurorianimazione all'ospedale San Raffaele, in prognosi riservata.

Fonte immagine (Corriere Milano)