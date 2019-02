Blitz anti-camorra in Veneto: 50 arresti', Zaia, grazie a nome gente onesta

VENEZIA, 19 FEBBRAIO - "In attesa che vengano resi noti i dati salienti nella conferenza stampa in mattinata, mi sento di ringraziare a nome di tutta la gente per bene il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho e il Procuratoreì Distrettuale di Venezia Bruno Cherchi per un successo nella lotta alla criminalità organizzata che contribuisce a portare sui nostri territori sicurezza, ordine e legalità". Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in relazione all'operazione contro la camorra infiltrata in Veneto, nell'ambito della quale la Guardia di Finanza e la Polizia, coordinate dalla Dda di Venezia, stanno eseguendo decine di misure cautelari, provvedimenti di obbligo di dimora e di altro tipo.

"Credo di interpretare il sentimento dei veneti – aggiunge Zaia – nel rivolgere un ringraziamento riconoscente a tutti gli uomini e le donne delle forze dell'ordine che si sono impegnati per il successo del blitz. Oggi la giornata comincia davvero nel migliore dei modi".