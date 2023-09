Blitz anticrimine a Tor Bella Monaca, Roma: perquisizioni e azione interforze per ripristinare la legalità. Tutti i dettagli

Blitz anticrimine a Tor Bella Monaca, Roma: perquisizioni e azione interforze per ripristinare la legalità. A Tor Bella Monaca, Roma, oggi è in corso un'azione congiunta delle forze dell'ordine per ripristinare la legalità nel quartiere dopo una serie di eventi recenti. L'operazione coinvolge oltre seicento agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, unità antiterrorismo e unità cinofile. Stanno attualmente effettuando perquisizioni in alloggi, garage e locali delle case popolari situati lungo via dell'Archeologia.

Questa iniziativa è stata decisa durante l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura, ed è una risposta diretta agli eventi di cronaca che hanno scosso il quartiere, tra cui l'aggressione al prete antimafia Don Antonio Coluccia. Le forze dell'ordine stanno operando sotto la supervisione di un elicottero che sorvola l'area, in particolare il quadrilatero di case popolari noto per essere gestito dal clan Longo, con una piazza di spaccio.

In questa operazione, partecipano anche le squadre dell'Acea, l'Ama e la Polizia di Roma Capitale. Inoltre, sia la Polizia che i Carabinieri stanno eseguendo controlli su numerose persone che sono attualmente sottoposte ai domiciliari. (Immagine archivio)





In aggiornamento