Blitz dell'alba scuote la mafia: bari e dintorni sotto assedio 130 arresti

Operazione Antimafia Epica: 130 Ordinanze e un Esercito di Polizia in Azione"

Un vasto intervento antimafia ha squarciato l'alba su Bari e la sua provincia, dove oltre un migliaio di agenti di polizia hanno portato a termine un'operazione di grande envergadura. Al centro dell'azione, 130 ordinanze di custodia cautelare, frutto di un minuzioso lavoro investigativo portato avanti dalla Direzione Distrettuale Antimafia e convalidato dalla Sezione Gip del Tribunale di Bari.

L'operazione ha visto gli agenti muoversi sinergicamente all'alba, orario in cui la città si apre lentamente alla giornata, per colpire con precisione e determinazione. Le accuse mosse nei confronti degli individui coinvolti sono pesanti: associazione mafiosa, estorsione, traffico illegale di armi e droga, turbata libertà degli incanti, frode sportiva, con l'aggravante di metodi mafiosi, e il reato specifico previsto dall'articolo 416 ter del codice penale italiano.

Emergono dettagli inquietanti dalle indagini, che hanno messo in luce tentativi di infiltrazione e condizionamento politico-mafioso nelle elezioni comunali di Bari del 26 maggio 2019. Un quadro preoccupante che testimonia come il potere criminale cerchi di estendere i propri tentacoli nelle istituzioni democratiche.

Ulteriori particolari sull'operazione saranno divulgati in una conferenza stampa alle 10:30 di questa mattina, nella sede della Procura della Repubblica di Bari. All'evento parteciperà anche il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, pronti a fornire chiarimenti e risposte alla comunità che attende con ansia.

Questo articolo è in fase di aggiornamento, segno che la storia è ancora in divenire e che ci saranno sicuramente nuove informazioni da integrare nel racconto di un evento di così grande rilevanza per la giustizia e la lotta alla criminalità organizzata.