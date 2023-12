Blitz Ultima Generazione: vernice sull'arco della pace a Milano. Monumento imbrattato di arancione contro la vendita di armi

MILANO, 16 NOV. - Oggi, dieci attivisti di Ultima Generazione hanno compiuto un gesto audace: hanno colorato con vernice arancione l'Arco della Pace, uno dei simboli di Milano. Hanno utilizzato degli estintori e, nel frattempo, hanno srotolato uno striscione arancione con la scritta "Fondo Riparazione."

Il blitz è durato solo pochi minuti, dalle 16.10 alle 16.15, quando sono arrivate le forze dell'ordine che hanno portato le dieci persone in questura a Milano.

"Quanto sta accadendo a Gaza riguarda tutti noi da vicino!" ha dichiarato Mattia, uno degli attivisti che ha partecipato all'azione di disobbedienza civile. Ha spiegato che "le armi, strumenti del conflitto in atto, sono progettate e vendute anche dalla Leonardo, un'azienda italiana partecipata al 30% dallo Stato. Nel frattempo, Eni ha ottenuto nuove licenze per lavorare su giacimenti di gas naturale al largo delle coste di Israele. I protagonisti di questa storia sono gli stessi ricchi e potenti che da anni aggravano la crisi climatica e sociale per preservare i propri interessi e profitti, e tutto ciò influisce profondamente sulla politica interna ed estera."