Bloccati dal maltempo in gita, bambini di Firenze e Faenza trovano rifugio, aggiornamenti

Bloccati dal maltempo in gita, rientrano a casa. Una classe di Firenze bloccata a Palazzuolo sul Senio sta facendo rientro in città, mentre degli studenti di Faenza sono stati ospitati in una struttura nel capoluogo toscano

Tra chi ha accusato le conseguenze dell'incessante pioggia e alluvione di queste ore rientrano anche i bambini coinvolti nelle gite scolastiche, che sono rimasti bloccati nelle varie città d'Italia impossibilitati a fare rientro a casa.

Una classe di Firenze bloccata a Palazzuolo sul Senio

In particolare, una comitiva di 50 bambini di Firenze, della scuola Dino Compagni, in gita a Palazzuolo sul Senio, teatro dell'alluvione, sono rimasti bloccati.

"Sono stati comunque tratti tutti in salvo, si trovano nel paese di Palazzuolo", ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, a proposito dei danni creati dal Maltempo in Alto Mugello.

Adesso, comunica il sindaco di Firenze Dario Nardella, "Ci stiamo muovendo in accordo con tutte le forze in campo e con la dirigente scolastica per far tornare oggi i ragazzi a casa grazie a mezzi stradali leggeri.

Domani sono previste ulteriori piogge e questa ci sembra la soluzione migliore e praticabile". "Ringrazio tutti gli operatori della protezione civile e della viabilità della Città metropolitana e dei Comuni, delle diverse istituzioni, delle forze dell'ordine e il volontariato e quanti sono coinvolti nel sostenere le comunità di fronte agli eventi calamitosi che le hanno colpite", ha aggiunto il primo cittadino.

Si tratta di due classi che si trovavano in gita al Green Energy Camp di Palazzuolo e, come spiegato dall'amministrazione comunale di Firenze, hanno passato la notte nella palestra del paese. Lo spostamento di studenti e insegnanti è stato reso possibile dalla Protezione civile del Comune mugellano, che ha allestito nella palestra delle brandine per la notte. E' stato sempre il Comune che ha fornito alle due scolaresche il cibo. L'operazione di spostamento e accoglienza di studenti e professori, si fa ancora presente, è stata frutto del lavoro di squadra tra il sindaco di Firenze e della Città metropolitana Dario Nardella che si è sentito più volte nel corso della mattina con la dirigente scolastica, del sindaco di Palazzuolo sul Senio Gian Piero Moschetti e della prefettura. Secondo quanto appreso anche a Marradi è stato deciso di aprire la palestra dell'unico plesso scolastico 'Dino Campana' per gli sfollati.

Una classe di Faenza ospitata a Firenze

Mentre sono stati ospitati a Firenze 45 studenti in gita scolastica (più quattro insegnanti) della città di Faenza, che non possono rientrare nella loro città, invasa da acqua e fango. Ieri è stato comunicato come la protezione civile si sia subito attivata, si spiega dal Comune, e i giovani, che si trovavano a La Spezia, dovessero raggiungere il capoluogo toscano nel tardo pomeriggio, per essere ospitati in una struttura del Comune. Nell'accoglienza dei ragazzi è coinvolta anche la Fondazione Caritas Onlus. "E' stata una corsa contro il tempo per trovare una sistemazione adeguata a questi ragazzi e ai loro insegnanti - hanno spiegato l'assessora al welfare Sara Funaro e l'assessora alla protezione civile Elisabetta Meucci -. La scelta alla fine è caduta sulla Foresteria Pertini, la struttura sociale a Sorgane". (Ansa)

In aggiornamento