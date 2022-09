Bonelli, da oggi cessa efficacia moratoria sulle trivelle.Bonelli, da oggi cessa efficacia moratoria sulle trivelle. 'Non realizzato Piano che scade oggi. Ripresa 83 trivellazioni'

ROMA, 13 FEB - Da oggi non ha più efficacia la moratoria sulle trivelle. Lo denuncia il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli. Da oggi, spiega, "non ha più efficacia la moratoria sulle trivellazioni a mare e a terra, che fu decisa con il DL 135/2019, perché gli ex ministri Patuanelli e Costa non hanno realizzato il piano sulle trivelle, denominato Pitesai, che in base alla legge da loro voluta doveva essere presentato entro il 13 febbraio 2021". Dunque, rileva, "riprenderanno 83 trivellazioni per la ricerche di idrocarburi, a partire da Regioni come Emilia Romagna e Basilicata, nel Mar Adriatico, Ionio e nel canale di Sicilia".





"Mentre Beppe Grillo stava parlando con il premier Mario Draghi di ministero della Transizione Ecologica, di fermare i cambiamenti climatici, di energie pulite e altro - afferma Bonelli in una nota - in Italia le società petrolifere si sfregavano le mani perché da oggi riprenderanno a trivellare i nostri mari e i nostri campi".



"Ci troviamo di fronte ad un pasticcio- afferma l'ecologista - compiuto da chi ha avuto 24 mesi per redigere il Pitesai e non lo ha fatto, mentre parlava e riempiva i giornali del ministero sulla transizione ecologica favorendo, così, le fonti fossili e dando uno schiaffo alle energie rinnovabili. Mentre nel mar Adriatico a largo di Rimini si blocca un impianto offshore di produzione di energia eolica e si dice sì alle trivelle, ma resta senza risposta una domanda: perché Costa e Patuanelli non hanno fatto il piano consentendo la decadenza del blocco delle trivellazioni?".



Al nuovo ministro della transizione ecologica, il professore Roberto Cingolani, conclude Bonelli, "chiedo di porre rimedio a questo pasticcio perché l'Italia non riuscirà a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 se punterà sulle fonti fossili e non sulle energie rinnovabili e l'efficienza energetica".