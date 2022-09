 Il Ministro degli Esteri Boris Johnson in terapia intensiva

Il primo ministro britannico Boris Johnson è stato ricoverato in terapia intensiva per il peggioramento dei sintomi da Covid-19, la malattia provocata dal coronavirus. Johnson era risultato positivo al coronavirus il 27 marzo e domenica era stato ricoverato in ospedale

Il primo ministro britannico Boris Johnson è stato ricoverato in terapia intensiva per il peggioramento dei sintomi da Covid-19, la malattia provocata dal coronavirus. Johnson era risultato positivo al coronavirus il 27 marzo e domenica era stato ricoverato in ospedale per via del persistere di alcuni sintomi

In aggiornamento