Bosco e lemma: rassicurazioni sul futuro del Sant’anna Hospital, a breve sara’ depositato piano di risanamento aziendale

Il Presidente del Consiglio comunale, Gianmichele Bosco, e la vicesindaco Giusy Iemma hanno ricevuto piene rassicurazioni sul futuro del Sant’Anna Hospital in occasione di un incontro tenutosi con l’amministratore unico Maurizio Ippotito ed il legale Giovanni Coscarella.

Un confronto richiesto al fine di dare seguito alle interlocuzioni istituzionali, già avviate nei mesi scorsi alla luce delle criticità finanziarie che interessano l’importante presidio sanitario. “L’amministrazione comunale, con a capo il sindaco Nicola Fiorita, ha voluto attenzionare questa vicenda fin dall’inizio – commentano Bosco e Iemma - e, nonostante l’ente non abbia competenze in materia, ci si sta prodigando per sollecitare la tempestiva ricerca di soluzioni a salvaguardia della continuità assistenziale e delle postazioni di lavoro di tante famiglie.

Dalla viva voce di Ippolito e Costarella, ho ricevuto la conferma che è in atto il massimo impegno al fine di garantire l’operatività aziendale e, nei prossimi giorni, sarà formalmente depositato il relativo piano di risanamento.

Il Sant’Anna rappresenta una realtà ed un punto di riferimento fondamentale per i servizi offerti e la qualità delle prestazioni sul nostro territorio. Pertanto, l’amministrazione continuerà a fare la propria parte a tutela del diritto alla salute dei cittadini e della situazione occupazione di quanti vi prestano la propria attività”.