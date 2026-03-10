Bosco urbano a Crotone, il sindaco Vincenzo Voce inaugura il nuovo polmone verde con oltre 2.200 alberi

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nel quartiere Tufolo nasce una nuova area verde: forestazione urbana, biodiversità e rigenerazione ambientale al centro del progetto realizzato con Arbolia

Il 10 marzo 2026 rappresenta una giornata significativa per la città di Crotone, dove questa mattina è stato inaugurato il nuovo bosco urbano nell’area di Cimone Rapignese, nel quartiere Tufolo.

All’evento ha preso parte anche il sindaco Vincenzo Voce, che ha sottolineato l’importanza dell’intervento per il futuro ambientale della città.

Il progetto è stato realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Arbolia Società Benefit, realtà impegnata nella realizzazione di interventi di riforestazione urbana e tutela ambientale.

L’iniziativa ha portato alla piantumazione di oltre 2.200 alberi e arbusti su una superficie di 16.175 metri quadrati, avviando un processo di rinaturalizzazione urbana che nel tempo porterà alla formazione di un vero e proprio bosco urbano.

Un nuovo polmone verde per migliorare la qualità dell’ambiente urbano

Il nuovo bosco urbano di Crotone nasce con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale, aumentare la presenza di spazi verdi urbani e favorire la biodiversità nel territorio cittadino.

L’area verde contribuirà a:

migliorare la qualità dell’aria

ridurre gli effetti delle isole di calore urbane

creare nuovi spazi naturali per i cittadini

favorire la tutela della biodiversità

Negli ultimi anni molte città italiane stanno investendo nella forestazione urbana, considerata uno strumento fondamentale per rendere le città più sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici.

Specie mediterranee selezionate per il clima del territorio

Per la realizzazione del bosco urbano sono state scelte specie autoctone mediterranee, particolarmente adatte al clima e al suolo del territorio calabrese.

Tra le principali specie piantate troviamo:

Corbezzolo

Carrubo

Leccio

Sughera

Coronilla d’arbusto

Alaterno

Queste piante sono state selezionate per la loro capacità di adattarsi al clima mediterraneo, favorendo la creazione di un ecosistema stabile e naturale nel tempo.

Un progetto basato sulle nature-based solutions

Il progetto è stato sviluppato secondo i principi delle nature-based solutions, un approccio che utilizza i processi naturali per rigenerare gli ecosistemi urbani.

L’area è stata progettata con una densità elevata di piantumazione, scelta che consentirà nel tempo di ottenere una densità naturale equilibrata, simile a quella dei boschi maturi.

Per garantire il corretto sviluppo delle piante è stato inoltre previsto un piano di manutenzione della durata di due anni, affidato ad Arbolia, finalizzato ad assicurare il corretto attecchimento e la crescita delle specie vegetali.

Gli alberi adottati simbolicamente dai nuovi nati della città

Uno degli aspetti più significativi del progetto riguarda il coinvolgimento diretto della comunità.

Gli alberi del nuovo bosco urbano di Crotone saranno infatti simbolicamente adottati dai nuovi nati della città, creando un legame ideale tra le nuove generazioni e il patrimonio naturale del territorio.

Un gesto simbolico che rafforza il senso di appartenenza e promuove la cultura della tutela dell’ambiente.

Il bosco urbano nel cuore della rigenerazione del quartiere Tufolo

Il nuovo spazio verde sorge nell’area di Cimone Rapignese, in una posizione strategica tra i quartieri 300 Alloggi e Cooperativa Settembre 291, nella zona sud-est della città.

L’area confina:

a sud con via Paolo Borsellino

a ovest con via degli Albanesi

in parte con via Vincenzo Cuoco

Negli ultimi anni questa zona è stata interessata da diversi interventi di rigenerazione urbana, con progetti finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e al miglioramento dei servizi per i cittadini.

Il sindaco Voce: “Un investimento sul futuro della città”

Il sindaco Vincenzo Voce ha evidenziato il valore strategico del progetto per la crescita sostenibile di Crotone:

“Con l’inaugurazione di questo bosco urbano compiamo un passo importante nel percorso di trasformazione della nostra città. Non si tratta soltanto di piantare nuovi alberi, ma di restituire alla comunità uno spazio verde che contribuirà concretamente a migliorare la qualità della vita, la vivibilità del quartiere e la sostenibilità ambientale.”

L’assessore Cretella: “Un ecosistema che crescerà nel tempo”

Il vicesindaco e assessore al Verde Pubblico Sandro Cretella ha sottolineato l’importanza ambientale dell’intervento:

“Questo progetto rappresenta un’azione realizzata secondo criteri ecologici e con specie autoctone, pensata per favorire la biodiversità e accompagnare nel tempo la formazione di un ecosistema stabile. La densità di piantumazione e il piano di manutenzione pluriennale consentiranno alle piante di svilupparsi fino a creare un vero e proprio bosco urbano.”

L’assessore ha inoltre ringraziato i professionisti coinvolti nel progetto, tra cui il dirigente Antonio Anania, il responsabile dell’ufficio tutela del verde Davide Scarriglia e Marco Carcea dello staff del sindaco.