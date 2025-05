Botricello, immobile abbandonato acquisito al patrimonio comunale

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Comune di Botricello ha acquisito il fabbricato abbandonato da oltre quaranta anni e realizzato nell’area destinata all’edilizia economica e popolare. Si tratta di uno scheletro in cemento armato che sarebbe dovuto diventare un immobile con appartamenti per famiglie indigenti e che ora rappresenta un serio pericolo per la pubblica incolumità.

L’immobile di via Berlinguer è frutto di una convenzione con diritto di superfice affidata ad una impresa di costruzione con atto del 1980 e successive convenzioni del 1981.

Il Comune di Botricello ha evidenziato che, dopo oltre quaranta anni, la convenzione non è stata rispettata e il concessionario è del tutto inadempiente.

Il fabbricato è composto da due livelli fuori terra con una struttura in calcestruzzo che si presenta in pessime condizioni, fortemente usurata e deteriorata dopo decenni di incuria.

Questa condizione, hanno evidenziato la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico comunale con appositi verbali e sopralluoghi, compromette ulteriormente l’immobile creando seri pericoli per la pubblica incolumità.

Il Sindaco Saverio Simone Puccio ha evidenziato che “l’immobile è stato acquisito per garantire la sicurezza della popolazione, ma anche con l’obiettivo di recuperare un’area fortemente degradata e sulla quale sono già in corso altri investimenti.

Dopo oltre quaranta anni poniamo fine ad una questione annosa.

L’obiettivo – ha aggiunto il Sindaco – è quello di proporre un progetto di rigenerazione urbana che possa riguardare tutta la zona 167, attraverso un progetto uniforme che tenga conto della necessità di migliorare l’intero quartiere”.

Puccio ha sottolineato il lavoro portato avanti dagli Uffici comunali coinvolti nella vicenda, aggiungendo che nei prossimi giorni l’immobile sarà posto in sicurezza.