Botricello, importanti lavori per la prevenzione e la sicurezza del territorio

Interventi di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, considerati fondamentali tenuto conto dei continui cambiamenti climatici. Sono questi i lavori fortemente voluti dall’Amministrazione Comunale di Botricello e in via di conclusione in questi giorni, interessando i burroni e i fossi di scolo presenti nel centro abitato.

Tutti gli interventi sono stati compiuti con fondi comunali e grazie alla proficua collaborazione con il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese. Con la consulenza dei tecnici del Consorzio e dell’Ufficio Tecnico comunale sono stati predisposti interventi mirati che hanno riguardato sia la trinciatura che il completo ripristino dei corsi d’acqua. In alcuni casi, si tratta di interventi che mancavano da decenni e che sono ritenuti fondamentali per la sicurezza del territorio.

Il Comune di Botricello ha affrontato un cospicuo investimento, mentre il Consorzio ha utilizzato tre mezzi meccanici e alcuni operai. Tra i punti principali il completo ripristino della sezione del burrone conosciuto come Carioca e del burrone Case di Botro, a cui si aggiungono interventi nella zona di via dello Scout, in località Scientino e in località Marina di Bruni. Altri lavori sono in programma nelle zone di Marina di Bruni, mentre per località Santa Maria questa Amministrazione ha già pronto un progetto di adeguamento e messa in sicurezza che sarà presentato al primo bando utile con l’obiettivo di affrontare e superare le gravi condizioni di abbandono che perdurano da diversi anni e che necessitano di investimenti imponenti. D’altronde, dopo anni di assoluto abbandono, solo durante questa legislatura sono stati effettuati interventi mirati, anche se non ancora risolutivi.

Molto diversa la problematica del torrente Arango, per cui il Comune di Botricello ha chiesto un valido supporto al Consorzio di Bonifica, tenuto conto che non è giunta alcuna collaborazione da altri Enti coinvolti territorialmente e per competenze.

Il Sindaco Saverio Simone Puccio ha affermato: “Il rapporto di proficua collaborazione con il Consorzio di Bonifica e la sensibilità della nostra Amministrazione su questo tema ci consentono di effettuare, annualmente, interventi fondamentali di messa in sicurezza del territorio. Siamo consapevoli che le condizioni meteo che si stanno registrando non sono assolutamente prevedibili, ma avere un territorio in sicurezza rappresenta un obiettivo irrinunciabile”.

Il Sindaco ha voluto ringraziare “i vertici e i tecnici del Consorzio che hanno garantito una collaborazione proficua e professionale, dimostrando di avere veramente a cuore le sorti delle nostre comunità, senza slogan di facciata”.