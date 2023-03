Bovalino: 35 mila euro di finanziamento dal PNRR e nuova area fitness nel “Parco diritti dei Bambini”

BOVALINO (RC), 29 MAR - Un importante finanziamento di 35.000.00 euro è stato concesso al Comune di Bovalino, ma anche a tantissimi Comuni dell’intero territorio nazionale, a seguito del bando “Sport ed inclusione sociale”, finanziato dall’Unione Europea-Next Generation Eu.-Terza linea d’intervento, un bando collegato al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che prevedeva l’assegnazione di tale importo per quei Comuni con popolazione tra 5001 e 10.000 abitanti.

Nelle intenzioni del Comune c’è la prospettiva della messa in opera di un’area fitness da realizzare all’interno del “Parco Diritti dei Bambini”, un’area che nonostante gli atti vandalici subiti solo qualche mese fa, è chiaramente una valvola di sfogo e di benessere per l’intera comunità bovalinese, in particolare per i più giovani che vi possono praticare sport ed attività sociali e scolastiche.

Grande soddisfazione è stata esternata dal primo cittadino, l’Avv. Vincenzo Maesano, che ha prontamente postato la notizia sulla propria pagina facebook.: “Si va avanti guardando al futuro per migliorare Bovalino! Come programmato il nostro Parco verde urbano Diritti dei bambini diventa sempre più bello”

Tanti i commenti di plauso, tra i quali quello della Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Bovalino, Dottoressa Francesca Racco, che ha detto: “Ottime notizie! Come Garante Infanzia e Adolescenza del Comune di Bovalino non posso che apprezzare l’idea e l’opera di riqualificazione e arricchimento delle aree dedicate ai minori, che hanno diritto a vivere in ambienti sempre più sani ed accessibili, sicuri e belli! Grazie al Sindaco e all’Amministrazione Comunale”

Pasquale Rosaci