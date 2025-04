Bovalino: al via il progetto “Aspromonte in città”. Interessato anche il rifacimento dello stadio “Lollò Cartisano”

È stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Bovalino la Determina R.G. n. 310 dell’11/04/2025 con il quale il Comune stesso ha approvato il progetto esecutivo che lo vede partecipare all’idea progettuale denominata “Aspromonte in città”, un progetto inserito nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Reggio Calabria elaborato al fine di avere un ambiente verde, sostenibile, inclusivo e smart.

Un piano finanziato nell’ambito del PNRR nazionale e che vede in prima linea, oltre a Bovalino, anche i Comuni di: Ardore, Benestare, Careri, Ciminà, Platì, Portigliola, San Luca e Sant’Ilario dello Jonio.

Il tutto per un finanziamento complessivo pari ad euro 6.858.800,20, di cui euro 5.200.000,00 per la realizzazione dei vari lavori, euro 104.000,00 per gli oneri di sicurezza ed euro 1.554.800,20 quali somme a disposizione dell’amministrazione da impiegare nel caso di maggiori spese sui lavori, dovuti all’aggiornamento del “Prezziario dei Lavori Pubblici della Calabria-anno 2022.”

Ricordiamo che alla spesa complessiva per la realizzazione delle opere si farà fronte: in parte con i fondi previsti dal decreto 22/04/2022 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze per un importo pari ad euro 5.650.000,00, ed in parte saranno richiesti al Fondo per l’avvio di opere pubbliche dichiarate indifferibili ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del Decreto Legge 50/2022 per un importo pari ad euro 1.208.800,20.

Per Bovalino, si tratta in buona sostanza di una riqualificazione ambientale urgente e consistente allo stesso tempo, un intervento che interessa soprattutto l’area sud del Comune (Pineta e Campo sportivo), con conseguente demolizione e rifacimento delle aree interessate e che prevedono, tra le altre cose, anche l’abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento e/o installazione di nuova e più idonea segnaletica stradale (verticale ed orizzontale), gli interventi idraulici e fognari per lo smaltimento della acque piovane e il drenaggio delle opere d’interesse già esistenti (come per esempio quelle del campo sportivo), allestimento degli arredi ecc.. Il tutto, per quanto riguarda il progetto elaborato su Bovalino, per un importo complessivo pari ad euro 1.473.343,70.

La notizia è di particolare interesse per l’intera comunità bovalinese, soprattutto di quella sportiva, che di fatto avrà finalmente la possibilità di rivedere rimesso a nuovo il glorioso stadio Comunale intitolato a “Lollò Cartisano”, noto ex giocatore e capitano della bovalinese e, purtroppo, anche vittima di ‘ndrangheta negli anni ‘90.

Questo è un altro capitolo, obbligato ed essenziale, che porterà in via definitiva alla risoluzione non solo del problema stadio (molto sentito!), ma anche alla riqualificazione di un’area che negli anni è diventata sempre più selvaggia ed abbandonata.

Pertanto non ci resta che sperare e dire… ”se son rose fioriranno, se son spine pungeranno.”