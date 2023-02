Bovalino: genitori e bambini in piazza per celebrare il Carnevale 2023

BOVALINO (RC), 19 FEB - Il periodo pandemico, per fortuna, sembra essere ormai alle spalle, ed il carnevale vissuto in piazza e nelle strade di ogni singolo paese ritorna ad essere un momento centrale e particolarmente importante nella vita e nella crescita dei nostri bambini. Ma cos’è il carnevale? È una festa le cui origini sono da ricercare nella notte dei tempi, ebbene si, perché già gli antichi egizi usavano onorare la dea Iside con feste in maschera. Ma la ricorrenza così come la viviamo noi, oggi, ha origini certamente cristiane, dov’era abitudine organizzare un unico banchetto prima dell’inizio del periodo di Quaresima. Si trattava di una festa variopinta in cui ogni scherzo era concesso e dove al suo interno proliferano le maschere create ad arte, basta pensare per esempio al carnevale di Rio o a quello di Venezia dove l’esplosione di colori e coriandoli sono alla base del particolare festeggiamento.

Intrattenimento con maschere tradizionali, esplosione di coriandoli, momenti dedicati al “truccabimbi”, disegni e colori a tema e musica varia sono gli ingredienti indispensabili per la buona riuscita di una festa di carnevale, un momento tanto atteso quanto riuscito, dedicato soprattutto ai più piccini per la gioia dei genitori. Anche Bovalino, nel corso della mattinata odierna, a partire dalle ore 09.30, ha vissuto momenti magici grazie alla festa organizzata dalla Pro Loco, diretta dal Presidente Antonio Cirsafi; dall’Associazione ABC Entertainment & Event, diretta da Domenic Scaglione e dalla Scuola materna “Il Nuovo Angolo Azzurro”, diretto da Rosalba Scarfò, oltre a questi è stata presente e particolarmente attiva anche “La combriccola dell’allegria” dell’Associazione culturale “Il mondo di Ugo” di Siderno, diretta da Marika Serraino che ha animato la location con maschere, gonfiabili ed animatori vari, il tutto, ovviamente, con il patrocinio del Comune di Bovalino.

Uno solo il carro presente in piazza Camillo Costanzo, ma particolarmente pregiato ed accattivante, costruito ed addobbato dagli organizzatori (con particolare impegno da parte della Scuola materna “Il Nuovo Angolo Azzurro” che si è avvalsa dell’opera di numerosi componenti il corpo docente). Al carro in parola è stato dato il nome “Bovalino in wonderland”, carro che nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 15, prenderà parte alla kermesse carnevalesca dal titolo “Carnevale della locride”, evento che si svolgerà nel pieno centro del Comune di Ardore (Rc) e che vedrà la presenza di numerosi carri provenienti da tutto l’interland locrideo. Per l’occasione sono previste dirette televisive con emittenti locali ed intrattenimento mediante professionisti del settore giornalistico e radiofonico.

Per concludere degnamente la serata dedicata al carnevale, in piazza Margherita -Rione Borgo, con inizio alle ore 19, ci sarà l’evento “Carnevale al Borgo”, un incontro dedicato allo street food e musica organizzato dall’ “Associazione Infiorata Borgo Antico” con il patrocinio del l’Amministrazione Comunale.

Pasquale Rosaci