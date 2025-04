Bovalino: Inaugurato il Circolo PD. Ha presenziato il Sen. Nicola Irto.

E’ stato inaugurato oggi pomeriggio a Bovalino (Rc), con inizio alle ore 17.30, il nuovo Circolo PD che ha sede in Via Garibaldi 86/A.

Un Circolo che riprende vita, dopo oltre un decennio di assenza, per ridare speranza, forza e coraggio ai cittadini che credono ancora nel radicamento territoriale del partito per portare avanti e cercare di risolvere le impellenti esigenze sociali, civili e culturali del paese.

All’inaugurazione ha presenziato il Senatore PD Nicola Irto (classe 1982), Architetto e Parlamentare reggino della XIX Legislatura, Segretario d’Aula del gruppo PD-IDP e membro di varie commissioni di rilievo come per esempio quella dell’ambiente, delle comunicazioni e della viabilità.

Insieme a lui il Segretario Metropolitano PD Antonino Morabito, un dirigente di vecchio corso che ha sicuramente testimoniato, con la sua presenza, la vicinanza fattiva del partito agli amici del Circolo di Bovalino.

Erano presenti anche il Sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano, il Sindaco di Benestare e delegato Metropolitano Domenico Mantegna, il Sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni, e numerosi soci del Circolo bovalinese e dei vari circoli PD della locride.

Il Circolo PD punta, com’è noto, al miglioramento dei servizi per i cittadini, alla promozione della sostenibilità urbana ed al rafforzamento delle politiche sociali volte a sostenere le fasce più deboli della popolazione.

L’inaugurazione del Circolo è stata dunque un momento di confronto aperto e costruttivo per condividere idee, progetti ed impegno sociale.

Dopo gli interventi introduttivi del Segretario del Circolo Bovalinese, Raffaele Graziano, ci sono stati gli interventi dei vari Sindaci presenti e quello dei vari iscritti degli altri Circoli PD della locride e di qualche nostalgico esponente del vecchio partito della sinistra italiana che non ha voluto mancare a questo nuovo e propositivo appuntamento.

Nel suo breve intervento, Raffaele Graziano, ha illustrato in breve le linee programmatiche del circolo ed ha reso noto che la sede rimarrà inizialmente aperta nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 19.00 alle ore 20.30 circa, ma se richiesto potrà anche osservare un’apertura giornaliera.

Nel suo intervento, il Senatore Irto ha detto che sono sempre più numerosi gli eventi che vedono il partito democratico al centro dell’attività politica calabrese attraverso l’apertura di nuovi Circoli, è stato così di recente a Cosenza e anche a Reggio Cal. e in tutti i territori provinciali.

“Il fatto di aprire un Circolo anche qui a Bovalino, in un periodo che non è certamente elettorale, è sicuramente importante e indicativo della voglia e della necessità che ha la gente di confrontarsi con la politica soprattutto locale.

E’ chiaramente un segnale importante perché vuol dire che il nostro partito si radica ulteriormente sul territorio e lo fa in un momento particolare dove la politica tende invece a scomparire dai territori, ecco noi a differenza di chi opera attraverso gli slogan (fatti anche e soprattutto a titolo personale) preferiamo confrontarci direttamente con la gente cui dobbiamo e intendiamo dare delle risposte serie e concrete.

Mi preme, altresì, sottolineare il fatto che la Calabria è oggi sparita dai radar nazionali, lo è per quanto riguarda l’aspetto sanitario dove la spesa per chi si rivolge ad altre regioni è aumentata in questi ultimi due anni, ma anche viario e delle infrastrutture, con la SS. 106 e la Bovalino-Bagnara che ancora oggi, dopo decenni, non vedono la luce in fondo al tunnel.

In realtà serve uno scatto in avanti e, per questo, noi abbiamo chiesto una riforma complessiva che non risponda, come dicevo prima con gli slogan, ma con proposte vere che noi abbiamo avanzato, a livello nazionale, nei confronti della Calabria.

Sono certo -ha detto ancora Irto- che avere uno spazio dove potersi fisicamente incontrare, confrontare e, perché no, anche criticare è di vitale importanza politica.

Da questo punto di vista posso assicurare che il Circolo avrà tutto il nostro sostegno ed appoggio affinché possa mantenersi, crescere ed operare al fianco dei cittadini, ancor più ora che ci troviamo coinvolti in un momento particolarmente difficile e complicato a livello mondiale.

Prima della conclusione della serata c’è stato il classico taglio della torta e le foto di rito.