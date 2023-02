Bovalino: Nino Pedullà ("u scionti") non ce l'ha fatta! Bovalino attonita alla notizia

BOVALINO (RC), 03 FEB - La notizia che non avremmo mai voluto che arrivasse purtroppo è arrivata! Nino Pedullà (detto “u scionti”), di circa 70 anni, è deceduto poche ore fa presso l’ospedale civile di Locri dov’era ricoverato da alcuni giorni per sopravvenuti seri problemi cardiaci; nulla faceva presagire un simile e nefasto epilogo infatti, fino a qualche giorno prima, era facile incontrarlo in maniera apparentemente del tutto normale su Via Garibaldi o nelle immediate vicinanze della Conad. Un primo campanello di allarme però, Nino, lo aveva già avuto nei mesi scorsi, ma fortunatamente dopo il suo iniziale ricovero, tutto si era risolto per il meglio. Venerdì scorso, invece, la nuova grave ricaduta che è culminata, oggi, con l’amaro epilogo che stiamo qui raccontando, mentre sui social si rincorrono gli attestati di stima e di affetto nei confronti di Nino, un personaggio “unico” nel suo genere cui tutti volevano incondizionatamente bene.

La notizia della sua malattia nei giorni scorsi, ed il conseguente ricovero al nosocomio di Locri, aveva fatto subito il giro del paese che si era quindi svegliato (parliamo dello scorso venerdì) in maniera piuttosto cupa in quanto per le strade principali del paese non si sentiva più il classico saluto a distanza fatto da Nino, o le frasi di scherno riferite a chi non fosse di fede calcistica rossonera (lui era incallito tifoso del milan!), ma come si sa, in questi casi la speranza è l’ultima a morire e tutti pensavamo che anche stavolta la situazione potesse volgere di nuovo al meglio, purtroppo, così non è stato e Nino, il nostro caro Nino, oggi ci ha definitivamente lasciati.

Durante questi giorni sono stati tanti, sui social soprattutto, i messaggi di incoraggiamento per Nino e per la famiglia (il fratello Tato in particolare, legatissimo a lui in quanto vivevano insieme). Tutti speravamo in una pronta ripresa, perché Bovalino, come hanno detto in tanti nei commenti, senza la sua garbata, educata e simpatica presenza non è, e non sarà più lo stesso.

Alla famiglia intera, il nostro giornale, esprime le più sentite condoglianze certi che il suo ricordo rimarrà sempre presente in tutta la comunità bovalinese. Ciao Nino, riposa in pace!