Bovalino: “Orizzonte7-Aps”, promotore dell’incontro “La Vallata del Bonamico, obiettivo Ecomuseo”. Appuntamento per domenica 30 luglio ore 19

BOVALINO (RC), 27 LUG - L’Associazione “Orizzonte7-Aps” di Bovalino (Rc), ha organizzato per domenica 30 luglio con inizio alle ore 19.00, presso Piazza Canceglia (lungomare San Francesco di Paola), un incontro dal titolo: “LA VALLATA DEL BONAMICO, OBIETTIVO ECOMUSEO”. Si tratta di un evento che ha lo scopo di mettere in luce e tramandare alle future generazioni l’enorme patrimonio naturale, artistico, culturale e le tradizioni di questo lembo di terra che merita di essere salvaguardato e vissuto in tutta la sua bellezza paesaggistica e naturale..

La condivisione è al centro di un percorso da avviare grazie all’attivismo dei Comuni di Benestare, Bovalino, Careri, Casignana, Platì e San Luca, le locali Pro Loco e tutte le organizzazioni esistenti nel vasto territorio di riferimento. Obiettivo? promuovere non solo le bellezze naturali della vallata, ma anche quello di incentivare il turismo visto come momento esperienzale e di valorizzazione delle sue bellezze naturali.

All’evento parteciperanno i Sindaci dei Comuni già indicati, i rappresentanti delle Pro Loco dei Comuni della vallata ed il Professor Giuseppe Bombino, già presidente del “Parco Nazionale dell’Aspromonte”