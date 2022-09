Bovalino perde un altro pezzo "storico". Ci ha lasciato Cosimo Meleca

BOVALINO (RC), 12 MAG - La morte è un enigma di non facile comprensione, alcuni la temono, altri la sfidano ed altri ancora l’attendono con serenità. Ed è stato quest’ultimo elemento che ha contraddistinto tutta l’esistenza terrena dell’amico Cosimo Meleca. Cosimo (cl. 1934), era un’istituzione per il paese di Bovalino che oggi ne piange, purtroppo, la scomparsa avvenuta nel corso della nottata in maniera del tutto improvvisa. In tanti, stamani, lo ricordano con grande affetto postando sui vari profili social esperienze ed aneddoti che lo hanno reso “unico”.

La cucina, e la pizza in particolare, erano il suo amore segreto, infatti, numerose sono state le sue partecipazioni a concorsi eno-gastronomici di assoluto livello che lo hanno visto protagonista (famoso il suo collegamento con Rai1 alla “Vita in diretta”) non solo nella provincia reggina e nella regione, ma anche oltre, contribuendo negli anni ‘70/’80 e ’90, di fatto, alla diffusione di un’immagine più che positiva di Bovalino, un’immagine che contrastava in maniera netta e decisa con quella violenta dei sequestri di cui il paese ne era senz’altro vittima.

Chi non ricorda gli anni d’oro e del benessere economico in cui, sul Corso Umberto I°, esisteva il mitico ristorante-pizzeria “Muy Lindo”, locale a conduzione familiare che registrava, quasi ogni sera, il tutto esaurito, frutto del modo garbato di condurre l’esercizio commerciale ma anche perchè incentivato dalla presenza sempre esuberante di Cosimo che amava intrattenere gli ospiti con simpatiche invenzioni o con un repertorio vasto fatto di barzellette e canzoni.

Nell’ultimo decennio, Cosimo, era diventato, invece, un assiduo frequentatore del Lungomare San Francesco di Paola, la sua figura dall’andatura cadenzata la si scorgeva a centinaia di metri e quando gli eri vicino ti contagiava in maniera spasmodica e non potevi fare a meno di invertire la rotta e camminare con lui. Di Cosimo, ora, rimane soltanto un luogo simbolo che si trova presso la sua abitazione, in Piazza Regina margherita (Rione Borgo), che va assolutamente preservato come se fosse un museo considerata l'imponente mole di cimeli e reperti fotografici che coprono un'intera vita professionale.

Con questo mesto ricordo, la redazione tutta di Infooggi.it formula alla famiglia Meleca le più sentite condoglianze.

(Pasquale Rosaci)