Bovalino: "SiAmo Bovalino" fa una interrogazione scritta sui problemi ambientali e chiede lumi

BOVALINO (RC), 25 FEB - (Riceviamo e pubblichiamo)

Il Gruppo Consiliare "SiAmo Bovalino" composto dai Consiglieri Comunali: Bruno Squillaci (Cappogruppo), Giovanni Giorni e Teresa Parisi, hanno inoltrato in data odierna una "Interrogazione scritta" indirizzata a: Sindaco di Bovalino, Avv. Vincenzo Maesano; alla Giunta Municipale del Comune di Bovalino; al Responsabile U.O. Tecnica del Comune ed al Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Filippo Musitano, con contestuale richiesta d'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale Artt. 25 e 54 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Di seguito il contenuto della missiva:

INTERROGAZIONE. Con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale Artt. 25 e 54 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale. I sottoscritti Bruno Squillaci, Giovanni Giorgi e Teresa Parisi, nella qualità di Consigliere comunali del Gruppo consiliare "SiAmo Bovalino"

Premesso che

in data 20 Gennaio 2023 è stata inviata a mezzo PEC al Sindaco, alla Giunta Municipale e alla Responsabile dell'U.O. Tecnica del Comune di Bovalino, una dettagliata segnalazione con allegata documentazione fotografica in merito alla presenza, nelle zone limitrofe all'isola ecologica di Contrada Coltura del Comune di Bovalino, di consistenti cumuli di rifiuti di variò natura a diretto contatto con il terreno, diventati un tutt'uno con la natura circostante, così che pneumatici, rifiuti ingombranti, plastica e vetro si confondono con la vegetazione;

l'area in oggetto è di proprietà del Comune di Bovalino e risulta essere integralmente recintata e quindi inaccessibile a terzi non autorizzati;

da notizie acquisite dalla Responsabile dell'IJ.O. Tecnica del Comune di Bovalino, la recinzione in rete metallica della suddetta area non risulta divelta e non sono presenti denunce per accessi non autorizzati;

la presenza di rifiuti a diretto contatto con il terreno deturpa l'ambiente circostante e determina una pericolosa contaminazione dello stesso a causa della presenza di elementi nocivi per l'ambiente e per la salute dell'uomo;

al fine di perseguire una reale transizione ecologica e un impatto ambientale a rifiuti zero, è indispensabile attuare concretamente tutte le misure necessarie per prevenire ed evitare la formazione di discariche abusive, nonché intervenire tempestivamente per bonificare le aree c ontaminate a causa dell'abbandono indiscriminato e pericoloso di rifiuti di ogni genere;

come già accaduto in passato, tanto presso l'isola ecologica quanto presso l'ex discarica di Scinà, il ritardo nelle operazioni di bonifica ha comportato, in seguito ad incendi dei siti, un grave rischio per la salute dei cittadini- bovalinesi a causa della diossina e di altre sostanze nocive che si sono sprigionate;

che si sono sprigionate; c onsiderato che: ad oggi, nessuna risposta in merito è pervenuta allo scrivente Gruppo consiliare rispetto alla segnalazione effettuata a mezzo PEC in data 20 Gennaio 2023, né tantomeno è stata fornita la documentazione richiesta, mentre la situazione evidenziata nelle more è anche peggiorata;



Tutto ciô premesso e considerato

Interrogano il Sindaco e la Giunta Municipale per conoscere:

1) quando e come si intende intervenire per la necessaria bonifica del sito di Contrada Coltura del Comune di Bovalino, al fine di rimuovere tutti i rifiuti Che, come da foto allegate; deturpano e contaminano l'ambiente circostante;

2) per quale motivo l'isola ecologica è stata ridotta a un deposito di rifiuti di ogni genere sparsi sul terreno limitrofo posto a servizio della stessa anziché collocarli, per come previsto, negli appositi container;

3) chi sono i proprietari dei mezzi parcheggiati all'interno dell'isola ecologica e a che titolo la stessa viene utilizzata, se effettivamente utilizzata da terzi;

4) per quale motivo a tutt'oggi alla urgente richiesta del 20/01/2023 dello scrivente Gruppo Consigliare "SiArno Bovalino", relativa all'oggetto della presente interrogazione, non è stato dato alcun riscontro.

I sottoscritti Consiglieri Chiedono che la presente interrogazione venga inserita per la discussione all'Ordine del Giorno del primo Consiglio comunale utile ai sensi degli artt. 25 e 54 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

I Consiglieri Comunali: Bruno Squillaci, Giovanni Giorgi, Teresa Parisi.