Branco di lupi avvistato alla Cittadella regionale di Catanzaro (Video)

Dopo i cinghiali, attenti al lupo! Un branco avvistato nei pressi della Cittadella regionale

Cinque lupi avvistati a pochi metri dal gabbiotto principale delle Guardie Giurate, posto all’ingresso della Cittadella regionale. È quanto avvenuto il mattino presto di venerdì scorso.

La Guardia Giurata, in servizio all’interno del gabbiotto, è rimasta incredula e, ovviamente, impaurita alla vista del branco di lupi che, poi si sono dileguati dinnanzi alla luce dei fari delle auto.

Si tratta, certo, di un episodio straordinario ma non per questo da sottovalutare. Più volte abbiamo denunciato la presenza massiccia di cinghiali nell’area della Cittadella regionale, animali che spesso provocano pericolosi incidenti stradali ed è probabile che la presenza dei lupi sia dovuta, appunto, all’abbondanza di cinghiali che sono delle appetibili prede.

Naturalmente, chiediamo alle autorità competenti la massima attenzione e l’adozione di misure di prevenzione adeguate, a fronte della presenza di varie specie di animali che, non volendolo, possono causare un potenziale pericolo per i lavoratori e per i visitatori della Cittadella regionale.

È quanto afferma in una nota il sindacato CSA-Cisal.