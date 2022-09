BTP FUTURA: Ecco le FAQ e la Nota Tecnica

ROMA, 25 GIU - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) comunica che sono state pubblicate le FAQ e la Nota Tecnica e relative al BTP Futura, il primo titolo di Stato dedicato unicamente al retail che verrà emesso per la prima volta da lunedì 6 luglio a venerdì 10 luglio 2020, salvo chiusura anticipata. Questa emissione sarà interamente destinata a finanziare le misure per fronteggiare la crisi prodotta dal Covid-19 e per sostenere la ripresa economica del Paese.

Per assicurare assistenza al largo pubblico interessato a conoscere il nuovo titolo è stata attivata una casella di posta elettronica dedicata btpfutura@mef.gov.it, disponibile fino al regolamento del titolo e per ogni nuova emissione dello stesso. Per l’acquisto del titolo si ricorda comunque di rivolgersi sempre alla propria banca o ufficio postale, laddove si possiede un conto titoli, per conoscere le procedure, a volte anche semplificate, adottate dai diversi operatori per facilitare la sottoscrizione del titolo.

La prossima comunicazione sul BTP FUTURA sarà diffusa il giorno venerdì 3 luglio 2020 con l’annuncio della serie dei tassi cedolari minimi garantiti di questa prima emissione, che potrà essere confermata o rivista al rialzo, in base alle condizioni di mercato, a fine collocamento.

Per consultare le FAQ

Per visionare la nota tecnica



Le caratteristiche del BTP Futura