Crolla un garage a Manhattan, negli Stati Uniti d’America

Una persona è deceduta e altre cinque persone sono state ferite durante il cedimento di un garage adibito a parcheggio a Manhattan.

Qui con ogni ogni probabilità gli abitanti degli edifici vicino sono stati fatti evacuare per la paura che ci possano essere altri crolli. L’episodio è successo nel pomeriggio in Lower Manhattan, nei pressi di Wall Street.

Dai social si possono notare delle immagini spaventose. Si può vedere una donna che ha cominciato a urlare "via via" e il soffitto a collassare, trascinandosi dietro le auto parcheggiate. Cinque persone sono state trasportate in ospedale. Il bilancio, secondo i vigili del fuoco di Manhattan, potrebbe peggiorare nelle prossime ore.

Tutti gli appartamenti attorno al garage, e le attività commerciali, sono evacuati. Le immagini scattate dall'alto fanno vedere decine di auto devastate, alcune capovolte o appoggiate su un fianco, e ampi crateri nel cemento, come se l'area fosse stata colpita da un violento terremoto. Sono stati impiegati i 'cani robot' per la ricerca di sopravvissuti, chiamati Digido.

"L'edificio - ha dichiarato il sindaco di New York, Eric Adams - é completamente instabile". La commissioner della polizia, Keechant Sewell, lo ha chiamato"collasso strutturale".





Davì Massimo