Cagliari. Deposito scorie nucleari, Sardegna no a pattumiera d’Italia>>. Leggi il dettaglio

<<La capitale isolana pronta a tutte le battaglie per evitare che la Sardegna diventi la pattumiera d’Italia>>

CAGLIARI, 5 GEN - Un ordine del giorno per respingere la possibile localizzazione in Sardegna del deposito di scorie radioattive. <>.



E’ la dura presa di posizione del presidente dell’assemblea civica del capoluogo Edoardo Tocco che, sin dalla prossima seduta dell’emiciclo, porterà nell’aula di Palazzo Bacaredda un ordine del giorno per confermare la contrarietà al sito dei rifiuti nucleari. Una battaglia corale, senza gli steccati politici, per il responsabile dell’assemblea municipale. <>.