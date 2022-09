Calabria: Cdm lampo dà ok a Longo commissario

ROMA, 27 NOV - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina del prefetto Guido Longo come nuovo commissario alla sanità in Calabria. La riunione del Cdm è stata lampo, durata solo il tempo della nomina. “Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

IN AGGIORNAMENTO

Longo, 40 anni al ministero dell'Interno. Richiamato dalla pensione, è stato Prefetto di Vibo Valentia



Per oltre 40 anni ha lavorato nell'amministrazione dell'Interno, ricoprendo importanti incarichi come Questore e come Prefetto. Guido Nicolò Longo, 67 anni, catanese, nominato stasera dal Consiglio dei Ministri commissario ad acta per il piano di rientro della Sanità calabrese, vanta una lunga carriera prima come poliziotto e e poi come prefetto. Il suo ultimo incarico é stato quello di Prefetto di Vibo Valentia, che ha mantenuto fino al 30 maggio del 2018, giorno in cui é andato in pensione.



Ma in precedenza era stato questore di Reggio Calabria, Caserta e Palermo. Ha ottenuto risultati brillanti da questore di Caserta, quando assestò colpi particolarmente significativi al clan dei "casalesi".



Fu Longo, da questore di Caserta, a coordinare le indagini che portarono all'arresto dei latitanti dei Casalesi Antonio Iovine, Michele Zagaria e, soprattutto, del capo assoluto del clan, Francesco Schiavone, detto "Sandokan". Quindi la promozione a Prefetto e la sua nomina a Vibo Valentia, dove é rimasto per due anni.