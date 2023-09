Eroi in azione: I Vvf combattono 34 incendi in Calabria, impresa eroica nel comando di Catanzaro. I dettagli

Calabria in fiamme: i Vvf al lavoro su 34 roghi, mezzi aerei e squadre a terra mobilitati. Giornata impegnativa per i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro a causa di numerosi incendi di vegetazione. Attualmente sono 11 i roghi su cui stanno operando tutte le squadre della provincia. Criticità nel comune di Botricello, in prossimità della centrale Edison nel comune di Simeri Crichi dove si sta operando anche con mezzo aereo della regione coordinato da un direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e, presso l'accampamento rom di loc. Scordovillo nel comune di Lamezia Terme.

Incendi anche nei comuni Aspromontani nel reggino e nella provincia di Cosenza dove operano, altre alle squadre di terra dei vigili del fuoco, anche i mezzi aerei della flotta nazionale (canadair e S64F).

Sono 34 al momento gli incendi di vegetazione in atto in Calabria.

Aggiornamento

Un ulteriore canadair inviato nel comune di Guardavalle (CZ) dove un incendio minaccia abitazioni. Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco.



Nella zona nord di Soverato altro incendio vede impegnate due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale ed una squadra di Calabria Verde





Aggiornamento



Estinto dopo ore di lavoro incendio in via Salvatore Miceli nel comune di Lamezia Terme.

L'incendio sviluppatosi in prossimità dell'accampamento rom ha interessato sterpaglie e rifiuti di vario genere. Sul posto una squadra della sede centrale con supporto di Autobotte per rifornimento idrico del distaccamento di Lamezia Terme.

Le fiamme ed il fumo sviluppatosi dal rogo hanno creato disagi e momenti di panico tra gli abitanti della zona. Non risultano danni a persone.