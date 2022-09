Calabria. Incendi: fiamme vicino a carreggiata. Sbloccato traffico tratto A2

Incendi: fiamme vicino a carreggiata, chiuso tratto A2. A Castrovillari. Rogo interessa pineta e macchia mediterranea

CASTROVILLARI, 17 AGO - Un incendio che sta interessando una pineta e macchia mediterranea ha provocato la chiusura temporanea dell'Autostrada A2 "del Mediterraneo" nel tratto calabrese di Castrovillari.

Le fiamme, infatti, sono arrivate a ridosso della carreggiata per cui l'Anas ha disposto la deviazione della circolazione sulla viabilità limitrofa con indicazioni in loco.





Sul posto sono presenti le squadre di Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per le operazioni di spegnimento e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Sul fronte dell'incendio, sviluppatosi in località Conca del Re, stanno operando un elicottero di Calabria verde e un canadair.

In aggiornamento

Sbloccato traffico su A2 in Calabria E' stato sbloccato il traffico sull'autostrada A2, a Castrovillari, chiuso nella tarda mattinata a causa di un incendio che è arrivato a lambire la sede stradale. Adesso si transita sulla sola corsia di sorpasso in attesa dell'ultimazione delle operazioni di spegnimento