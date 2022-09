Calabria. Incidenti lavoro: 44enne muore schiacciato dal trattore. La disgrazia nel cosentino, lascia moglie e due figli

ALTOMONTE, 26 GIU - Un uomo di 44 anni, Maurizio Gaudio, è morto oggi schiacciato dal trattore sul quale si trovava. L'uomo, sposato e con due figli, stava lavorando su un terreno agricolo ad Altomonte, nel Cosentino.

Per cause in corso di accertamento il mezzo si è rovesciato e Gaudio è rimasto schiacciato sotto una ruota. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per l'uomo non c'era più niente da fare e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. (Immagine di repertorio)